Росаккредитация опровергла запрет ввоза праворульных автомобилей в Россию

Сообщения о том, что в России вводится запрет на ввоз и эксплуатацию праворульных автомобилей, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в понедельник, 1 декабря, в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация).

Ведомство прокомментировало публикации ряда средств массовой информации о том, что решение арбитражного суда Приморского края якобы запретило ввозить в Россию праворульные автомобили, а также использовать на российской территории ранее ввезенные машины такого типа.

Росаккредитация уточнила, что пресловутое решение касалось исключительно деятельности одной испытательной лаборатории и законности выдачи ею отдельных свидетельств о безопасности. Никаких ограничений на импорт праворульных или гибридных автомобилей это не предполагает, сообщает РИА Новости.

При этом еще в сентябре глава Минпромторга Антон Алиханов заверил в интервью ТАСС, что рисков для праворульных транспортных средств ввиду корректировки механизма утилизационного сбора нет.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк тогда же в связи с появлением в СМИ сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения на транспортные средства с правым расположением рулевого управления подчеркивала в своем Telegram-канале, что МВД подобные инициативы не выдвигало и не поддерживает.