Расстались в слезах: Ермак закатил Зеленскому истерику после просьбы уволиться

Украинские СМИ раскрыли подробности отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Как выяснилось, в команде украинского президента существовал секретный чат, в котором высокопоставленные чиновники координировали свои действия против Ермака.

Кто именно состоял в этом чате, не сообщается, но известно, что за отставку Андрея Ермака активно высказывались спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль и даже заместитель Ермака Олег Татаров. Один из участников этого чата рассказал, что решение об увольнении стало неизбежной реальностью, потому что он объединил против себя буквально всех.

Однако окончательное решение об отставке Андрея Ермака Зеленский принял лишь после прошедших у того обысков. Расстались украинский президент и глава его офиса плохо, утверждает собеседник издания "Украинская правда". Узнав о своем увольнении, Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику, обсыпав его оскорблениями, упреками и обвинениями.

"Разрыв был ужасным", - утверждает один из собеседников издания.

Другое украинское СМИ - "Зеркало недели" - со ссылкой на свидетелей пишет, что накануне обысков у главы офиса президента Украины Ермак тоже ругался с Зеленским и та встреча прошла даже в слезах.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике.