Вика Романец впервые раскрыла правду, почему не родила от Гусева: никто и подумать не мог о таком

Звезды "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев прожили в браке около пяти лет. Поговаривали, что ради красавицы-брюнетки Антон ушел от жены Евгении Феофилактовой и сына Даниэля. Но сами влюбленные уверяли, что стали общаться, когда первый брак Гусева уже рухнул.

Вторую семью бывший участник телестройки тоже не смог сохранить. А на днях Антон дал большое интервью, в котором намекнул, что в крахе отношений оба раза был виноват не он. Мол, не просто так его бывшие все еще одиноки. Про Феофилактову Гусев не стал рассказывать подробностей, а по Романец прошелся катком, мол, и детей она не родила, и пила как запойная пьяница "по 18 Аперолей в день".

Вика молчать не стала. Брюнетка после откровений бывшего решила раскрыть правду, почему она не родила от Антона. И вряд ли слова Романец понравятся Гусеву, ведь никто и подумать не мог, что блогер так поступал.

По словам звезды реалити, ее бывший муж, уйдя из первой семьи, толком не занимался воспитанием сына Даниэля, денег на содержание наследника у Антона тоже не было. В итоге Женя Феофилактова одна поднимала сына. Видя все это, Романец просто не решалась рожать от такого мужчины.

"Я всегда старалась избегать комментариев про прошлые отношения. Потому что все, что связано с этими отношениями — это позор! Детей, действительно не хотела от этого человека и всячески придумывала отмазки, чтобы он не упал лицом в грязь. Потому что я смотрела, как он воспитывает сына от предыдущего брака. И я понимала, что если бы я родила от него, то его бы воспитывала я сама. Мне бы не хотелось выполнять функцию матери и отца. Я видела, что человек ненадежный и неплатежеспособный", — заявила Вика.

По словам девушки, она смогла монетизировать отношения с Гусевым в соцсетях, при этом мужчина, имея немало подписчиков, зарабатывал в разы меньше. "Эти отношения приносили мне неплохой доход. Мы эти деньги тратили вместе. Ему это не нравилось. Но я всегда в этой паре была номером один. Что касается причины, по которой мы не смогли быть вместе, то он мне просто надоел. Что касается алкоголя. Возможно, я выпила несколько бокалов за день во время отдыха. Я всегда за все платила", — отметила Романец.