Бородина встала на защиту Долиной: предупредила об инфаркте у певицы

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами певицы.

Знаменитой артистке же осталась квартира. Так решил второй кассационный суд. А мать-одиночка Полина Лурье, купившая элитное жилье у прославленной певицы, в итоге осталась и без недвижимости и без денег.

Россияне сочли это несправедливым. Знаменитости и обычные граждане призывают Долину поступить порядочно. Народ убежден, что Лурье в этой истории пострадала больше всех. Например, Никита Джигурда прямым текстом назвал Ларису Долину "злой жадной жабой". А вот ведущая Ксения Бородина встала на защиту певицы.

Она призвала людей прекратить травлю. По ее мнению, Ларисе Долиной, оставшейся при квартире, действительно следует вернуть Полине Лурье деньги. Однако Бородина уверена, что певица подверглась слишком серьезной атаке. Ксения боится, что артистку просто доведут до сердечного приступа.

"Вы хотите справедливости и чтобы женщине вернули либо деньги, либо квартиру, я вас полностью в этом поддерживаю, но, может, надо тогда писать туда, где было принято решение такое. Найти способы, а просто сейчас довести до инфаркта Долину это не подвиг будет!" - высказалась Ксения Бородина в своем телеграм-канале.