Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз

Россия и Саудовская Аравия подписали в понедельник, 1 декабря, межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов.

Как уточняет РИА Новости, от российской стороны документ подписал вице-премьер Александр Новак. Произошло это на полях Российско-Саудовского делового форума, который проводится в Эр-Рияде.

Этому предшествовала взаимная отмена виз между Россией и Китаем. До 14 сентября 2026 года китайцы вправе въезжать на российскую территорию на срок до 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов или для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях.

До того загранпаспорт стал единственным документом, необходимым гражданам России для поездки в Китай. На китайской таможне также попросят заполнить карту туриста. Кроме того, рекомендуется иметь при себе свидетельства о забронированной гостинице, медицинскую страховку и забронированный обратный билет.