Предводитель киевского режима Владимир Зеленский решил "всех послать" и в новогоднем обращении к украинцам объявить о своем уходе из политики. Такое заявление сделал в воскресенье, 30 ноября, украинский политолог Владимир Петров.

Как отмечает украинское издание "Политика Страны", Петров считается одним из ведущих политтехнологов офиса Зеленского. Он предположил, что утративший легитимность президент Украины согласится на подписание мирного соглашения с Россией и после этого объявит об отставке.

Происходить это, по мнению эксперта, будет в несколько этапов. До 15 декабря киевский режим подпишет документ о прекращении огня, причем до этого времени "будет потихоньку вакханалия, огромное количество новостей, какие-то движи, политические истерики и все остальное".

После этого, в Новый год, "Зеленский выйдет с обращением к народу и скажет: "В прошлый Новый год я сказал, что иду в президенты, а в этот Новый год я вам говорю, что ухожу в отставку".

По версии Петрова, дальнейшее ведение переговоров Зеленский поручит спикеру Верховной рады, а сам "уйдет и не будет участвовать в выборах", в том числе "не будет создавать новый политический проект".

При этом политтехнолог подчеркнул, что этот его прогноз — не более чем предположение, которое ничем не обосновано и выстроено "без какого-либо анализа".

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что формально Владимир Зеленский не вправе подписывать какие-либо документы от лица всей Украины, поскольку "паяц нелегитимен" и "ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор".

Сам Зеленский уверял, что готов покинуть президентское кресло после окончания военного конфликта с Россией. Как заявил утративший легитимность президент Украины, он готов обратиться к Верховной раде с просьбой организовать выборы нового главы государства, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.