"Роснефть" помогает детям из центров для сирот определиться с профессией

Попробовать себя в роли спасателей, парфюмеров и даже нефтяников смогли более сотни воспитанников московских центров для сирот. Их пригласили провести день в игровом городе мастеров. Увлекательную встречу организовала компания "Роснефть". Какие профессии больше всего заинтересовали детей?

Всё как у взрослых! Воспитанники столичных центров для детей-сирот в ходе игры узнают, какой путь проходит нефть, чтобы стать топливом. Всё наглядно и доступным языком - на специальной площадке "Роснефти" в детском городе профессий.

"Сегодня компания "Роснефть" организовала встречу для детей-сирот в рамках проекта "Давай ДруЖИТЬ" под эгидой Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Встречу мы организовали в детском городе профессии "Кидзания". Очень важно детям помочь расширить свои знания о профессии, о хобби, о мире", - рассказала Анна Алешина, сотрудник компании "Роснефть".

Для детей это больше, чем просто игра. Это профориентация - ведь так можно понять, кем хочешь стать в будущем. Здесь тушат пожар как настоящие спасатели, создают духи как парфюмеры или изучают, как добывать нефть. Возможность попробовать себя в разных профессиях детям подарила компания "Роснефть". В город мастеров она пригласила больше сотни ребят, в том числе с особенностями развития.

Для "Роснефти" такие проекты — больше, чем помощь с профориентацией школьников. Это вклад в будущее детей, которые особенно нуждаются в поддержке.