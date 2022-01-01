Подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Клиновое в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые группы зашли в населённый пункт Гришино в ДНР.

Также на прошлой неделе в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен удар по предприятиям ВПК Украины и связанным с ними объектам энергетики.

До этого Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в ДНР.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. Это следует из данных, официально публикуемых Министерством обороны России. При этом на начало 2025 года, по данным российского Генштаба и Минобороны, потери ВСУ превышали миллион человек.