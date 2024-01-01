Глава ФСИН доложил Путину о трудоустройстве осужденных

Владимир Путин принял сегодня в Кремле директора Федеральной службы исполнения наказаний. Аркадий Гостев доложил президенту об итогах работы ведомства.

Особое внимание уделяется социализации заключённых. По предложению патриарха Кирилла, в 83-х колониях и тюрьмах введена должность специалиста по работе с верующими. Успешно действуют 400 исправительных центров. Осужденные имеют право выходить за пределы таких учреждений, самостоятельно прибывают к месту работы и получают зарплату.