Собянин открыл музейно-выставочный центр "Зиларт"

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр на юге города. "Зиларт" - это современное культурное пространство. Его возвели на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Особенность выставки - отсутствие постоянной экспозиции. Что же смогут увидеть посетители?

Там, где когда-то ревели станки и конвейеры ЗИЛа, теперь открываются площади для современного искусства. В новом районе, построенном на бывшей промышленной территории легендарного автозавода имени Лихачёва, с этого дня заработал музей "Зиларт". Причём, это не просто выставочное пространство, а культурное сердце современного жилого квартала.

"На месте заброшенной промзоны ЗИЛ вырос целый город: прекрасные жилые кварталы, тысячи рабочих мест, технопарки, офисы, первоклассный спортивный комплекс, стадионы, набережные, парк. Здесь есть все, что требуется для того, чтобы район был действительно комплексный – для жизни, для работы. Чего здесь не хватало – это культурного пространства, потому что в любом районе города должен быть свой центр, свой музей, свой выставочный центр, свое культурное пространство. И вот сегодня оно появилось", – сказал Собянин.

Металл и стекло нового здания будто обнимают прошлое и устремляются в будущее. В архитектуре Сергея Чобана воплотилась новая московская классика – стеклянно - металлический куб, "обёрнутый" в узор из трапеций. Стены внутри и снаружи пятиэтажной постройки отделаны медными панелями, изготовленными по специальному московскому заказу Уральским горно-металлургическим комбинатом.

"От идеи до реализации прошло 10 лет. Кажется, это много или мало, непонятно, как это оценить. Искусство оно вечно. И я очень рад, что для наших горожан, для всех жителей нашей страны мы открыли данное пространство. Потому что мы уверены, что искусство, которое мы здесь будем представлять, в первую очередь для молодого поколения, для взрослых - будет очень интересно, и это станет местом притяжения не только для всех горожан, как я сказал уже, но и для всех жителей нашей страны", - отметил Андрей Молчанов, основатель и акционер компании-застройщика.

Экспозиция нового музея разместилась со второго по пятые этажи. 4 зала трансформера с высокими потолками, которые позволяют установить даже самые масштабные экспонаты. Выставка будет постоянно обновляться. Сейчас на 4-м этаже представлен проект "Африканское искусство: боги, предки, жизнь". Это порядка тысячи артефактов, посвящённых традиционному искусству народов Западной и Центральной Африки.

"Здесь мы увидим, какое влияние оказала на русский авангард африканская скульптура. Это очень важный и ценный момент. Потом будет специальный проект Гриши Брускина, это подведение итогов за два десятилетия. Это искусство такого большого культурологического масштаба, потому что оно обращено не к текущему дню, а к каким-то общим цивилизационным вопросам, он опирается на библейские тексты и, на мой взгляд, это исключительно серьезный вклад", - рассказал Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея.

Культура здесь встречается с инновациями - бесшумные эскалаторы, чьи фасады расписаны лучшими российскими уличными художниками, система пожаротушения, не способная навредить музейным раритетам, и абсолютная доступность для всех гостей за счёт безбарьерной среды.

Для самых маленьких посетителей работает детская комната. В музее запланирована насыщенная просветительская программа для посетителей всех возрастов. Здесь регулярно будут читать лекции, проводить мастер-классы и давать тематические концерты.