HR-конференция "За кадром" прошла в кластере "Ломоносов"

Первая специализированная HR-конференция правительства Москвы "За кадром" прошла сегодня в кластере "Ломоносов". 600 представителей кадровых служб столичных органов власти и подведомственных организаций смогли обменяться опытом работы в условиях современного рынка труда.

Это должно помочь HR-экспертам выйти на открытый диалог. И создать профессиональную среду. Чтобы совместными усилиями повысить конкурентоспособность государственных служб в борьбе за талантливые кадры.

"Наша задача была собрать работающие инструменты по работе с кадрами, руководителями и обменяться опытом. Поговорить о тех проблемах, с которыми сталкивается каждая организация и найти решения, которые бы подходили многим. Мы сегодня рассмотрели разные палитры. Каждый специалист, который пришел сегодня на площадку, сможет найти решения конкретно для себя", - отметила Полина Логинова, руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы.