В московском суде начинаются слушания по существу дела Чекалиных

В понедельник в Гагаринском суде Москвы начнутся слушания по существу уголовного дела Валерии и Артёма Чекалиных.

Напомним, по версии следствия, Чекалины в 21-м и в 22-м годах вместе с партнёром Романом Вишняком перевели по подложным документам крупную сумму на счёт в Арабских Эмиратах.

Уголовное дело возбудили в 23-м году. Спустя некоторое время супруги объявили о своём разводе. А недавно стало известно, что Лерчек ждёт ребенка. От своего учителя танцев. Беременность может стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Артём Чекалин свою вину признал частично.