Мир голубей уже никогда не будет прежним. Привычные глазу птицы давно слились с городским пейзажем. На них уже мало кто обращает внимание. А они, как Большой Брат, теперь сами способны фиксировать происходящее, заменив высокотехнологичные дроны.

Российские разработчики представили первый биодрон на базе голубя. Птицы за сутки преодолевают расстояния до полутысячи километров. Передохнув, отправляются дальше. Не нужно ни топлива, ни группы непрерывного слежения и реагирования. Получив техзадание, голуби летят до заданной точки с помощью стимулятора, посылающего импульсы в нужные зоны мозга. Команды простейшие - "правее", "левее". Результат - потрясающий.

"Дрон без оператора не работает, это важный момент. А голубь может отправиться самостоятельно. Вернуться и принести необходимую информацию", - рассказал Александр Бубенок, директор проектного офиса компании-разработчика.

Первые биодроны - породы "спортивные голуби" - выглядят симпатично. Оборудование на продолжительность их жизни, по словам авторов проекта, не влияет. Электроды за хохолками почти не видно. Нрав - кроткий, перья - мягкие, глаза - добрые. Правда, поглядывают на людей уж больно пристально. Имён у них нет, зато есть индивидуальное снаряжение - полетный контроллер и модуль камеры.

"Мы называем это разгрузкой. Она крепится как система - рюкзак. Стимулятор, который находится на спине голубя. Сейчас это фотокамера, которая находится у него на киле", - пояснил Александр Бубенок.

Что касается сферы применения биодронов, то она безгранична. Мониторинг протяженной инфраструктуры, контроль промплощадок и удаленных объектов плюс, экопроекты. По словам разработчиков, нейроголуби могут отслеживать состояние ЛЭП, нефтяных вышек, распространение лесных пожаров с фото и видеофиксацией. При всей миролюбивости проекта, команда российских ученых "Летите, голуби, летите!" вызвала настоящую истерику в западной прессе.

И это еще зарубежные журналисты не знают, что у нас собираются продолжить эксперимент с чайками и альбатросами. В этой гневной тираде истине соответствует лишь упоминание о проекте с коровами. Правда, ни слова о том, что он оказался невероятно успешным. Российские бурёнки с имплантированным интерфейсом забыли, что такое стресс и депрессия. Они постоянно счастливы, с аппетитом едят. После чего дают такое количество молока, о котором их хозяева и не мечтали. Останавливаться на этом никто не собирается.

"Сначала мы хотим разобраться с молоком - сможем ли мы пойти в другие отрасли животноводства? Например, мясное. Например, козы – овцы", - говорит Александр Бубенок.

За всем происходящим продолжает следить первенец проекта - крыс Пифия. Именно ему год назад подключили мозг к искусственному интеллекту. В результате он может ответить на самый сложный вопрос по математике, физике или нейрофизиологии.

Самая умная в мире лабораторная крыса чувствует себя прекрасно. Да, уже на заслуженной пенсии - всё, что могла, для науки сделала. Теперь надеется на молодых. Голуби - биодроны - точно не подведут.