В Московском зоопарке поселились две амурские тигрицы из Хабаровского края

В Центре воспроизводства Московского зоопарка поселились две амурские тигрицы, которых в минувшем году отловили в Хабаровском крае. Звери стали небезопасны для местных жителей.

Да и не выжили бы тигрицы в природе: у одной при обследовании нашли патологию в позвоночнике, другая слишком юна. Полёт обе дамы перенесли отлично. Чтобы поместить их в огромные переноски и затем выпустить в вольеры, не понадобилось даже снотворное.

Взрослая тигрица не сразу решилась ступить на новую территорию. Она издала предупредительный рык, помедлила, сделав шаг назад, и наконец выбежала наружу. Быстро обследовав вольер, скрылась в домике - видимо, в закрытом помещении на новом месте ей пока спокойнее.