Кремль раскрыл время встречи Путина и Уиткоффа

Владимир Путин примет спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Кремле во вторник. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встреча начнется во второй половине дня.

По словам представителя Кремля, решения о заявлении по итогам переговоров не принято. Россия заинтересована в успехе переговоров по Украине, поэтому не будет их вести "в мегафонном режиме" через СМИ, подчеркнул Песков.

Сегодня глава государства проведет закрытые совещания для подготовки к контактам с представителями США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не ставят каких-либо дедлайнов в контексте мирного урегулирования конфликта на Украине. Как подчеркнул американский лидер, "дедлайн — тогда, когда эта война закончится". При этом Трамп заверил, что удовлетворен ходом переговоров по украинскому вопросу.