Атаки украинских беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум и на нефтяные танкеры у побережья Турции возмутительны. На это указал в понедельник, 1 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, в случае с КТК речь идет об объекте, имеющем международное значение. Что касается танкеров, нападение на суда в территориальных водах Турции является посягательством на суверенитет этого государства.

Это вопиющие случаи, но очевидно, что "атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается", цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее представители киевского режима признали, что несут ответственность за атаки беспилотников на танкеры недалеко от побережья Турции. Как пишут западные средства массовой информации, источники в спецслужбах Украины подтвердили причастность к атакам на танкеры Kairos и Virat 28 и 29 ноября.

Власти Турции и Казахстана резко отреагировали на действия украинских националистов, подчеркнув, что это наносит серьезный ущерб межгосударственным отношениям.