Сын исчезнувших Усольцевых не выдержал и сделал признание: то, что он нашел в квартире, на 100% указывает на побег

В Красноярском крае уже два месяца ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США.

Сын Ирины Даниил Баталов, ранее уверявший, что его родители не могли сбежать, стал гостем шоу "Малахов" и поделился находкой, которую сделал в квартире. Это перевернуло все.

Молодой человек уверен, что семья не могла встретиться с диким зверем, мол, медведи в конце сентября уходят в спячку, а волков в той местности практически нет, браконьеры тоже не могли бы напасть, слишком много туристов ходят к Буратинке. Категорически отверг Даниил и версию о том, что его родители и сестра могли заблудиться. Баталов побывал на месте поисков и понял, что Сергей Усольцев с его опытом никогда бы там не потерялся. Отчим с детства учил Даниила, как действовать, чтобы не заблудился в лесу.

Молодой человек уверен, что его близкие сбежали, потому что им грозила опасность. Отчим странно себя вел за несколько недель до исчезновения. Сергей позвонил Даниилу в начале сентября и расспрашивал, все у парня нормально с работой, не нуждается ли он в деньгах. Баталов считает, что таким образом Усольцев решил убедиться, что "со старшеньким все нормально" перед тем, как уехать. Даниил не исключает, что на его отчима мог кто-то давить, возможно, "бандиты".

"Недавно паззл сложился… Думаю, они реально могли сбежать. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранники тем более. Настоящих паспортов я не нашел дома. Наверняка батя понимал, что их начнут искать", — поделился Даниил.

Баталов не верит, что его близкие уехали в Таиланд, мол, эта страна никогда не нравилась Ирине Усольцевой. Более вероятным он считает версию с побегом в Монголию, откуда семья могла перебраться в Казахстан. Даниил верит, что когда шумиха уляжется, мама обязательно позвонит ему.