Пока трудно однозначно сказать, окажет ли увольнение главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака влияние на ход переговоров по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом рассказал в понедельник, 1 декабря, официальный представитель Кремля.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера, пока невозможно ответить на вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала и отставки Ермака.

Дмитрий Песков предложил подождать с оценками, отметив, что "практика покажет", сообщает ТАСС.

Источники утверждают, что решение об увольнении Ермака стало неизбежной реальностью, потому что он объединил против себя буквально всех. Отставка прошла крайне плохо: Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику, обсыпав его оскорблениями, упреками и обвинениями.

Не исключено, что вскоре за Ермаком последует и предводитель киевского режима. Политтехнолог Владимир Петров предположил, что Зеленский покинет оккупированное им кресло президента Украины в ближайшее время, причем о своем уходе сообщит в новогоднем обращении к нации.