Вика Цыганова: "Долина всегда вела себя вызывающе и не стеснялась демонстрировать превосходство над окружающими"

Певица Вика Цыганова обрушилась с обличительной речью в адрес Ларисы Долиной. Для начала артистка назвала коллегу "зарвавшейся певицей", которая "попутала берега" и будто бы начала через свои "высокие связи" буквально разрушать законодательство России.

"Знаете, кем народ считает Долину? Бессовестным и аморальным человеком. Очередная "кормилица России", относящаяся к россиянам как к быдлу, рабам и плебеям. И весь ее закрытый судебный процесс — это плевок в честных людей, в добросовестных покупателей недвижимости", - высказала мнение Вика Цыганова в своем официальном телеграм-канале.

Артистка отметила, что исполнительница хита "Погода в доме" якобы уже давно ставила себя выше других. "Долина всегда вела себя вызывающе и не стеснялась демонстрировать превосходство над окружающими. Корону уже лет 20 не снимает, судя по всплывающим видео. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата", - заключила певица.

Напомним, в Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.