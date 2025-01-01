Церковный календарь на декабрь 2025 года: главные праздники, посты и традиции

В декабре 2025 года верующих ждет несколько значимых религиозных праздников. Кроме того, продолжается Рождественский пост, который продлится до 7 января. Подробнее — в материале "ТВ Центра".
В этот день многие стараются прийти в церковь на богослужение, причаститься, исповедаться. Согласно народным традициям, после Введения лучше наводить порядок в доме. Подробнее о традициях в день Введения во храм Пресвятой Богородицы >>
Нужно помолиться о защите, хранении Отечества, рода, семьи. В народной традиции нередко в этот день "прощают обиды", поминают предков, стараются помириться.
Икона считается одним из символов заступничества и защиты. В церковной традиции её почитают как образ, через который Пресвятая Богородица явила чудесное спасение — поэтому в этот день особенно молятся о мире в семье, о защите дома и о предупреждении бед. Подробнее о том, что нельзя делать на зимнее Знамение >>
В этот день можно молиться о крепости веры, благодарить за возможность духовного пути. В народе считалось, что ночь на Андрея могла быть "пророческой": молодежь делала гадания на судьбу, особенно в преддверии Рождества. Что категорически нельзя делать в День Андрея Первозванного >>
В этот день утром посещают службу, молятся о заступничестве, помогают нуждающимся. Согласно приметам, если к этому дню дом убран и запасы на зиму заготовлены, то дом ждет благополучие и достаток. — это хорошая примета: к благополучию и достатку. Подробнее >>
В этот день молятся о чистоте души, о благословении на детей, о семье.
В декабре продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Он продлится до 6 января. Подробнее о традициях и запретах во время поста >>