Церковный календарь на декабрь 2025 года: главные праздники, посты и традиции

В декабре 2025 года верующих ждет несколько значимых религиозных праздников. Кроме того, продолжается Рождественский пост, который продлится до 7 января. Подробнее — в материале "ТВ Центра".

Значимые праздники в декабре 2025 года

10 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это двунадесятый праздник, посвящён посвящению Девы Марии в Иерусалимском храме в трехлетнем возрасте.

В этот день многие стараются прийти в церковь на богослужение, причаститься, исповедаться. Согласно народным традициям, после Введения лучше наводить порядок в доме. Подробнее о традициях в день Введения во храм Пресвятой Богородицы >>

6 декабря. День благоверного князя Александра Невского. Память одного из самых почитаемых святых на Руси: князя-защитника, благоверного правителя.

Нужно помолиться о защите, хранении Отечества, рода, семьи. В народной традиции нередко в этот день "прощают обиды", поминают предков, стараются помириться.

10 декабря. День памяти иконы Божией Матери "Знамение".

Икона считается одним из символов заступничества и защиты. В церковной традиции её почитают как образ, через который Пресвятая Богородица явила чудесное спасение — поэтому в этот день особенно молятся о мире в семье, о защите дома и о предупреждении бед. Подробнее о том, что нельзя делать на зимнее Знамение >>

13 декабря. День святого апостола Андрея Первозванного. Один из апостолов Христовых, особо почитаемый.

В этот день можно молиться о крепости веры, благодарить за возможность духовного пути. В народе считалось, что ночь на Андрея могла быть "пророческой": молодежь делала гадания на судьбу, особенно в преддверии Рождества. Что категорически нельзя делать в День Андрея Первозванного >>

19 декабря. День святителя Николая Чудотворца. Один из самых любимых народных праздников.

В этот день утром посещают службу, молятся о заступничестве, помогают нуждающимся. Согласно приметам, если к этому дню дом убран и запасы на зиму заготовлены, то дом ждет благополучие и достаток. — это хорошая примета: к благополучию и достатку. Подробнее >>

22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Праздник, посвящённый зачатию Богородицы её матерью Анной.

В этот день молятся о чистоте души, о благословении на детей, о семье.

Посты в декабре 2025 года

В декабре продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Он продлится до 6 января. Подробнее о традициях и запретах во время поста >>