Документы о смерти принцессы Дианы раскроют, только когда умрут все причастные к трагедии: правда уничтожит королевскую семью

В ночь с 30 на 31 августа 1997 года в Париже в тоннеле под мостом Альма произошла чудовищная авария, в которой погибли принцесса Диана и Доди Аль-Файед. До сих пор документы о трагедии засекречены, а слухи об истинных причинах произошедшего ужасают.

Файлы о смерти бывшей невестки Елизаветы II должны были рассекретить к 30-й годовщине ее гибели. Но издание RadarOnline выяснило, что документы останутся закрытыми до 2082 года. Досье, которое насчитывает шесть тысяч страниц, может разрушить британскую монархию, якобы поэтому его поместили в самое надежное хранилище Франции — в подвальный архив Дворца правосудия в Париже.

"Архив охраняется вооруженными офицерами и защищен в соответствии с Кодексом наследия Франции. Согласно кодексу, доступ общественности к определенным бумагам закрыт в течение как минимум 75 лет", — пишет RadarOnline.

Дело о гибели леди Ди видели лишь единицы, и никто из официальных лиц не комментировал, почему документ засекречен. Журналистам удалось получить комментарий только на условиях полной анонимности. "Эта тайна смердит сокрытием и заговором на самом высоком уровне и характерна для французской бюрократии", — коротко ответил инсайдер.

Еще один юридический источник, знакомый с архивами, сказал: "Засекречивание документов до тех пор, пока все участники дела не умрут, только углубляет ощущение, что кто-то настойчиво скрывает страшную правду. Поэтому ногие считают, что эти файлы содержат нечто ужасное об обстоятельствах смерти Дианы".

Известно, что в составлении досье участвовали 30 полицейских. Они собрали около 200 показаний свидетелей, токсикологические отчеты, ранее неопубликованные фотографии с места катастрофы.

Адвокат Жан-Луи Пеллетье, который представлял папарацци Фабриса Чессери, якобы спровоцировавшего аварию, сказал в 2007 году, что когда он искал доступ к досье, ему сказали, что документы утеряны.

"Когда я пошел в суд, чтобы попросить посмотреть файлы, мне сказали, что их там нет. Я знаю, что файлы время от времени пропадают, но, учитывая размер и важность этого конкретного документа, это вопиюще", — заявил юрист.