Россия не собирается обсуждать планы мирного урегулирования конфликта на Украине с журналистами, несмотря на их пожелания. Об этом заявил в понедельник, 1 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал в ответ на вопрос агентства Reuters о том, включен ли в мирный план Соединенных Штатов пункт о невступлении Украины в НАТО, а также о том, кто должен гарантировать соблюдение этого требования.

Дмитрий Песков в ответ поинтересовался: "Вы предлагаете вести обсуждение с Рейтером, а не с Уиткоффом?", подразумевая предстоящие переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

Как подчеркнул представитель Кремля, "в данном случае Уиткофф гораздо более импонирует" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в "мегафонном режиме". При этом политик подтвердил, что российско-американские контакты не прекращаются.

При этом, говоря о возможных последствиях увольнения главы офиса предводителя киевского режима Андрея Ермака, Песков предложил подождать, пока "практика покажет". Пока невозможно ответить на вопрос, стала ли Украина более договороспособной после коррупционного скандала.