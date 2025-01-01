Ученые предрекли исторические магнитные бури: "Полное безумие"

На Солнце возобновились вспышки высшего уровня X, причем производит их та же единственная область на Солнце (№ 4274), которая практически в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность в последние два месяца. Об этом рассказали в понедельник, 1 декабря, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Российской академии наук.

Как уточнили ученые в своем Telegram-канале, именно этот активный центр "терроризировал" Землю в первой половине ноября, когда после полугодового затишья на Солнце произвел сразу пять вспышек высшего уровня X. Здесь же произошли и две самых крупных вспышки года — 11 и 14 ноября.

Та же самая область 1 декабря, пройдя по обратной стороне Солнца и вернувшись в поле зрения Земли, испустила новый взрыв уровня X. По оценке экспертов, "для науки вся происходящая ситуация выглядит, в некотором смысле, полным безумием".

Дальнейший прогноз с точки зрения возмущений магнитосферы Земли, вызываемых солнечной активностью, на предстоящую неделю в связи с ночными наблюдениями выглядит весьма негативно. Не исключено, что начинающийся декабрь 2025 года может войти в историю солнечной физики с не самой приятной точки зрения.

Врач Екатерина Демьяновская рассказала "Известиям", что во время магнитных бурь в сосудах происходит замедление кровотока. Вместе с этим частота сердечных сокращений понижается, что вызывает аритмию. Во время геомагнитных возмущений высок риск возникновения головокружений и головной боли. Есть и другие неприятные проявления.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал не планировать на дни магнитных бурь задачи, требующие высокого уровня концентрации, сократить психоэмоциональные нагрузки, скорректировать режим сна и отдыха, правильно питаться. Люди с заболеваниями должны следовать медицинским рекомендациям лечащих врачей.

В конце ноября ученые отмечали, что на фоне солнечной активности зона полярных сияний, доходящая до широты Москвы, сформировалась в восточном полушарии. Это подарило возможность жителям столицы наблюдать красочное зрелище, редко доступное в средней полосе России.