Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Учеба или дальняя поездка могут преподнести романтический сюрприз: кто-то интересный окажется рядом в самолете или на курсах. Не прячьте свое обаяние!

Тельцы

Разговор с партнером пройдет удивительно легко: вы найдете общий язык в темах, о которых раньше спорили. Звезды сегодня помогают говорить о серьезном без драмы.

Близнецы

Игривая Венера в вашем секторе личной жизни встречается сегодня со страстным Плутоном. Да, впереди - день смелых признаний и неожиданных открытий в любви!

Раки

Вокруг вас больше интересных людей, чем вы думали. На работе или учебе кто-то откроется с неожиданной стороны – у вас окажется много общих интересов.

Львы

Творческий проект, фотосессия или общение с детьми принесут вам радость и вдохновение. Ваша энергия сегодня на пике - используйте это для самовыражения.

Девы

Домашняя атмосфера наполнится теплом. Отличный день для откровенных разговоров с близкими или для того, чтобы устроить долгий ужин за большим столом.

Весы

Представители этого знака достигнут успехов на переговорах, собеседованиях, встречах: вы найдете нужные слова, чтобы убедить даже самых упрямых. Ваше обаяние - лучшее оружие!

Скорпионы

Настроение гарантированно улучшится! Деньги могут прийти из неожиданного источника, или вы найдете способ легко заработать на том, что любите.

Стрельцы

Венера в вашем знаке делает вас настоящим магнитом, а Плутон добавляет загадочности и глубины. Не удивляйтесь, если окажетесь в центре внимания в этот день.

Козероги

Тайные мысли и фантазии выйдут на поверхность. Возможно, вы решитесь признаться себе в чем-то важном – не бойтесь копать глубже и находить истину.

Водолеи

Плутон в вашем знаке согрет лучами Венеры, а вы – теплом и добротой окружающих. Друзья, соседи или просто знакомые принесут сегодня моменты истинного счастья.

Рыбы

Весь декабрь для вас открыт путь наверх! На работе или учебе появится шанс проявить свои таланты и знания, так что не стесняйтесь брать инициативу в свои руки и заявлять о себе.