Врачи дали прогноз по больному раком Алдонину

Бывший муж певицы Юлии Началовой, футболист Евгений Алдонин, серьезно болен. Больше года 45-летний футболист борется с онкологическим заболеванием. Говорят, спортсмен до последнего не хотел обращаться за помощью к широкой общественности и открывать сбор средств.

Друг футболиста Денис Игнатов в новом выпуске шоу "Звезды сошлись" подчеркнул, что обеспечением материальной помощи занимаются исключительно те, кто возглавляет футбольные клубы, и коллеги.

"Женя безумно благодарен тем лучам поддержки, которые идут со всех сторон, но он ни в коем случае не претендует на сбережения простых россиян. Я уверен, что мы с коллегами — и ЦСКА, и „Спартак“, и РПЛ — будем справляться с этой проблемой. Семья точно бедствовать не будет", - заявил Игнатов.

Также он признался, что Евгений Алдонин находится в тяжелой ситуации. Оданко медики настроены оптимистично. "Прогнозы врачей, которые есть на данный момент, — у нас впереди три-пять лет даже не то что борьбы, а реабилитации и последующего восстановления, чтобы вернуться к привычному образу жизни", - подчеркнул друг футболиста.

Меж тем дочь Евгения, 19-летняя Вера Алдонина, поблагодарила за поддержку и добрые слова, однако подчеркнула, что семья не будет комментировать никакие новости о состоянии Евгения Алдонина, которые неизбежно будут появляться в публичном пространстве.