В Госдуме объяснили ускорение процесса блокировки WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* дал российским властям дополнительный стимул для блокировки после недавней утечки дипломатических переговоров. Об этом рассказал в понедельник, 1 декабря, первый заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, пресловутая утечка оказалась "дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер" в отношении мессенджера, владельца которого "не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют".

Горелкин допустил, что примеру России последуют власти других государств, "не дожидаясь новых громких скандалов с утечками и безопасностью пользователей на фоне попустительского отношения к соблюдению локального законодательства".

Ранее помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что "бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать". Так он прокомментировал публикацию "слива" переговоров между представителями России и США по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Между тем руководитель думского комитета по информполитике Сергей Боярский заверил, что успешно завершается работа по импортозамещению WhatsApp* российским мессенджером MAX. Парламентарий подчеркнул, что иностранному сервису давали много шансов наладить взаимодействие с властями России, однако никаких попыток в этом направлении администрация WhatsApp* не предприняла.

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России