Россиян предупредили о распространении "бабушкиной схемы" на автомобили

Резкий рост числа преступлений мошеннической направленности с привлечением пенсионеров может охватить российский авторынок. Об этом предупредил юрист Антон Палюлин.

Как заявил эксперт, "бабушкина схема", распространившаяся в сделках с недвижимостью, переходит на рынок подержанных автомобилей. Машину оформляют на пожилого человека, причем это может произойти без его ведома или под давлением. Затем транспортное средство продают ничего не подозревающему покупателю, но после передачи денег пенсионер как законный владелец оспаривает сделку через суд. Автомобиль изымают у покупателя, но деньги не возвращают, ссылаясь на мошенников.

Палюлин подчеркнул, что оформление транспортных средств на пенсионеров для снижения транспортного налога "стало удобной ловушкой", поэтому важно сохранять бдительность. Перед покупкой подержанного авто нужно насторожиться, если ее владелец "плавает" при рассказе об особенностях и истории машины.

Если продавцом выступает пожилой человек, рекомендуется запросить справку из психоневрологического диспансера о его дееспособности, а непосредственно на заключение сделки — пригласить врача для освидетельствования пенсионера на месте.

В любом случае нужно проверить автомобиль на предмет залогов, ограничений и угонов, причем запроса в ГАИ недостаточно — залог может быть внесен в реестр нотариуса, поэтому нужно провести проверку и на сайте Федеральной нотариальной палаты по данным продавца, цитирует эксперта "Газета.ру".

Тем временем распространение "бабушкиной схемы" в отношении вторичной жилой недвижимости достигло таких масштабов, что эксперты заговорили о рисках для всего рынка недвижимости в России.

Чтобы помешать недобросоветным гражданам обманывать покупателей квартир, депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли законопроект о семидневном периоде охлаждения при продаже квартир. Предполагается, что за указанный срок продавец оценит свои действия и, если поймет, что находится под воздействием мошенников, он сможет отказаться от продажи жилья.