Неузнаваемая внучка Аглая на прощании с Шиловским: вот как теперь выглядит

Накануне, 30 ноября, в Москве простились с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Гражданская панихида прошла в театре-студии, который носит имя выдающегося актера.

С самого утра люди несли цветы, чтобы почтить память артиста. Собрались родственники, друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Были замечены Ольга Кабо, Любовь Руденко, Дмитрий Певцов, Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик, Евгений Герчаков, Андрей Соколов и многие другие.

Примечательно, что прямо возле гроба на стульях среди родственников Всеволода Шиловского расположился актер Александр Устюгов. В Сети давно ходят слухи, что популярный артист женился на внучке актера, актрисе, ведущей, певице Аглае Шиловской.

Аглая, к слову, сидела рядом со стильно одетым Александром. Сама актриса была буквально раздавлена горем. Она предпочла не облачаться в траур, а надела медного цвета брюки и бесформенный зеленый свитер большого размера. Волосы скорбящая Аглая убрала в низкий хвост. Убитая горем Шиловская тихо лила слезы на протяжении всей траурной церемонии.

В Сети бурно обсуждают, что от красоты Шиловской не осталось и следа. Некоторые интернет-пользователи ее вообще не узнали. Особо наблюдательные поклонники гадают, с чем связан набор веса актрисы: действительно ли она ждет ребенка от Александра Устюгова или склонная к лишнему весу Аглая просто поправилась. Сама актриса ведет крайне закрытый образ жизни и предпочитает не делиться с общественностью деталями.