"Их залили в бетон": в Эмиратах найдены тела криптомошенника Романа Новака и его жены

В Эмиратах жестоко убиты Роман Новак и его жена Анна. Они пропали около месяца назад, и лишь 7 ноября стало известно, что супругов нет в живых.

Правоохранители обнаружили предполагаемых убийц и выяснили детали расправы. 2 октября супруги должны были встретиться с инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез их на стоянку у озера. Там они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу. В дальнейшем связь с Романом и Анной пропала.

Предположительно преступники планировали завладеть деньгами, которые якобы Новак хранил на своем криптокошельке. Для этого супругов похитили и удерживали на вилле. Предполагаемых убийц и их сообщников уже задержали.

Многие не верили, что супругов убили. В Сети активно обсуждалась версия, что Роман и Анна сбежали.

Но полиция положила конец этим пересудам. Еще две недели назад в Эмиратах были найдены тела криптобизнесмена и его жены. Останки лежали в пустыне. Как именно обнаружены погибшие — точных данных нет. По одной версии, тела были упакованы в черные полиэтиленовые мешки, в которых также находился растворитель. Но есть и еще более страшная версия. "Их залили в бетон. Останки нашли еще в ноябре", — пишет "КП-Петербург" со ссылкой на собственный источник.