МИД отреагировал на заявление НАТО о превентивных ударах по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что альянс может нанести превентивные удары по России "в ответ на гибридные атаки".

Подобные высказывания, отметила спикер внешнеполитического ведомства, безответственны и показывают стремление к эскалации.

Как при этом отметила Захарова, которую цитирует ТАСС, Москва видит в заявлении председателя военного комитета НАТО целенаправленную попытку подрыва усилий по урегулированию на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия видит и учитывает милитаристские заявления, звучащие с Запада. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне".