"Все изменилось": Диброва намекнула на расставание с Товстиком на фоне слухов о седьмой беременности его жены

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь.

Но любовь оказалась сильнее. Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену. В результате Дибровы оформили развод, а вот Товстики якобы до сих пор - нет. Более того, недавно Елена предстала перед людьми с округлившимся животом, и теперь пользователи Сети судачат, не ждет ли она седьмого ребенка от Романа или просто так и не пришла форму от предыдущей беременности.

Меж тем Полина Диброва выступила с загадочным сообщением. Экс-супруга популярного ведущего проводила время на Мальдивах со своим женским клубом. "Вчера с девочками болтали за ужином о том, встречают ли мужья/любимые в аэропорту. Красотки, вас встречают? У меня новый виток жизни, все изменилось", - сообщила Полина в официальном телеграм-канале. Теперь интернет-пользователи гадают, не намекнула ли таким образом Диброва на расставание с Товстиком.