Самая старая жительница России умерла за неделю до 115-летия

В возрасте 114 лет умерла Клавдия Михайловна Гадючкина – абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России. Об этом рассказал в понедельник, 1 декабря, губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона, в котором проживала Клавдия Михайловна, рассказал в своем Telegram-канале, что официальная дата рождения долгожительницы — 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Со слов самой пенсионерки, она родилась 24 ноября 1909 года и успела отпраздновать 116-летие.

В любом случае, Клавдия Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты. Однако, как подчеркнул Евраев, она была не просто рекордсменом, а "живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что с развитием биотехнологий "люди смогут становиться все моложе и моложе и даже достичь бессмертия". В ответ на это председатель КНР Си Цзиньпин допустил, что уже в нынешнем веке удастся пролонгировать жизнь до 150 лет.

Тем временем уйму долгожителей обнаружили в Соединенных Штатах, причем одному из них, по документам, перевалило за 360 лет. Впрочем, этот феномен существует только в документах американской службы социального обеспечения. В действительности из бюджета США деньги выделялись "мертвым душам".