На Западе признали Cу-57 лучшим в мире боевым самолетом

Су-57 признали лучшим в мире боевым самолетом. Российский истребитель пятого поколения на авиашоу в Дубае продемонстрировал способность сохранять высокую маневренность даже при использовании ракет класса "воздух-поверхность" большой дальности. Это подчеркивает его значительные преимущества в летно-технических характеристиках перед подавляющим большинством конкурирующих самолетов, отмечает журнал Military Watch Magazine.

Отмечается, что на выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ был продемонстрирован экспортный вариант Су-57 с увеличенной ракетной нагрузкой класса "воздух-земля". При этом самолет в полном объеме сохранил способность выполнять фигуры высшего пилотажа и выходить на критические режимы полета.

Подчеркивается, что продемонстрированное российским истребителем расходится с широко принятой среди ряда инженеров точкой зрения, что высокая ракетно-бомбовая нагрузка самолета значительно снижает его маневренные возможности. При этом предсерийный образец, представленный на авиасалоне, был оснащен только промежуточными двигателями АЛ-41Ф-1. А новые, значительно более мощные АЛ-51Ф позволят добиться еще более высоких летных характеристик.