Собчак и Богомолов публично высмеяли оскандалившуюся Долину

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами артистки.

Долиной же осталась квартира. Никаких компенсаций пострадавшей из-за попавшей на уловку мошенников певицы Полине Лурье выплачено не будет. Так решил второй кассационный суд. Мать-одиночка осталась без жилья и без денег.

Россияне сочли это несправедливым. Народ убежден, что Лурье в этой истории пострадала больше всех. Знаменитости и обычные граждане призывают Долину поступить порядочно. Кто-то пишет артистке злобные комментарии, кто-то взывает к ее совести.

Ксения Собчак и Константин Богомолов решили, что скандал — хороший повод пошутить. На своей странице в соцсети журналистка опубликовала видео из отпуска, сопроводив его хитом Долиной "Погода в доме". На кадрах запечатлено, как Собчак и Богомолов проводят время в Китае.

"Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить. Я вообще в целом 24/7 в несознанке и не могу собой руководить. Это так, если че", — подписала Ксения ролик.

Шутку Собчак оценила певица Лолита Милявская. Артистка поставила под постом лайк.