Радио Судного дня предварило приезд Уиткоффа в Москву сообщением "зоопарк"

Радиостанция УВБ-76, известная также как радио Судного дня, передала в понедельник, 1 декабря, четыре слова в трех сообщениях. Произошло это накануне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве.

Как сообщает Telegram-канал, отслеживающий активность "Жужжалки", в 11:22 по московскому времени радиостанция передала слова "Зоопарк" и "Плюшоввод". В 13:21 в эфир вышло сообщение "Утюгонит", а в 13:39 — "Поддержка".

20 ноября "Жужжалка" заинтриговала слушателей на фоне обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине — на тот момент тайного. Радиостанция выдала в эфире слова "Коммерсант", "Лещохлев" и "Иксобоев" (в 14:02).

Есть предположение, что радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, входит в российскую систему запуска ядерных ракет. Никто не знает, где она находится, но адепты этой версии убеждены, что "Жужжалка" связана с системой автоматического ответного удара "Периметр".