Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин 1 декабря дал старт проходке левого тоннеля от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара" Бирюлевской линии метро.

Как рассказал мэр в своем канале, тоннелепроходческому комплексу "Эсмина" предстоит пройти 1,68 километра на глубине 29 метров.

Правый тоннель, уточнил глава города, начали строить летом - его ведет комплекс "Елена". Планируется, что работы в обоих тоннелях будут завершены в 2026 году.