Государственные служащие в Нижегородской области будут получать премии в размере 50% от месячного оклада за сообщения о попытке их склонения к коррупции.

Как следует из губернаторского указа, опубликованного на официальном сайте областного правительства, соответствующие коррективы вносятся в положение об оплате труда лиц, находящихся на государственной гражданской службе в органах исполнительной власти Нижегородской области.

Финансировать эту инициативу будут за счет средств, выделяемых на содержание аппарата управления того органа исполнительной власти, в котором трудится честный чиновник.

Указ губернатора начнет действовать 1 января 2026 года.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, увольняя попавшегося на взятках заместителя, выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

Тем временем крупнейший коррупционный скандал полыхает на Украине. Он уже стоил работы двум министрам и руководителю офиса главы киевского режима. Президент США Дональд Трамп отметил, что ситуация с коррупцией на Украине "не идет им на пользу". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что "коррупция — это то явление, которое жрет изнутри киевский режим".