Зеленский продолжил "работу над миром" с Макроном

Владимир Зеленский прибыл в Париж на встречу с президентом Франции. Как сообщил Эммануэль Макрон, он с украинским лидером продолжил "работу над миром".

Макрон опубликовал на своей странице в соцсети X фотографию с Зеленским. В Елисейском дворце отметили, что "работа над миром" на Украине продолжается в соответствии с дискуссиями, прошедшими в Женеве, тесными консультациями с европейскими партнерами и американским планом.

Как сообщалось ранее, страны-участницы "коалиции желающих" уже обсуждают "креативные" сценарии контроля над территориями на Украине по линии прекращения огня в случае его достижения. По планам Макрона, "коалиция желающих" может после завершения украинского конфликта разместить военный контингент вдали от линии фронта.