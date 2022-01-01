От кого на самом деле Порошина родила пятого ребенка. Разрушила две семьи?

Шесть лет назад актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Многих удивила новость, ведь к тому моменту звезда кино развелась с мужем — актером Ильей Древновым. Порошина успела родить от Ильи трех девочек. Кроме того, у нее имеется старшая дочка от отношений с Гошей Куценко.

Светские сплетники, узнав, что актриса во время бракоразводного процесса была беременна, стали судачить, что отцом сына Марии является вовсе не Древнов, а давний друг семьи Ярослав Бойко. Слухи возникли не на пустом месте. Бойко и Порошина вместе снимались в популярном сериале, сутками пропадая на площадке, а также уже не первый год ездят по стране и миру с антрепризным спектаклем "Неоконченный роман". В постановке Мария и Ярослав играют вдвоем. Гастроли звезд были в Канаде, Киргизии, Казахстане и много еще где.

Сентиментальная история мужчины и женщины, которые очень любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что у обоих семьи и дети, сблизила и самих артистов. "Она давно мечтала о мальчике, а рождались только девчонки. И вот роман с Бойко помог ей осуществить желаемое. Кстати, за один и тот же спектакль гонорары у Маши и Ярика были совершенно разные. Он получал меньше партнерши, потому что та пребывает в статусе суперзвезды, а он просто известный артист", — рассказал еще несколько лет назад "Экспресс газете" близкий к артистам человек.

Издание уверяет, что брак Порошиной с Ильей Древновым погубил не кто-то третий в отношениях, а слава актрисы. Якобы мужчине пришлось смириться, что его называли просто "мужем Порошиной", хотя, по мнению маститых критиков, артист он прекрасный, хоть и совершенно невостребованный.

"Порошина давно высказывала недовольство супругом. Дескать, она вкалывает, а он флегматично на диване лежит, хотя даже семейных дел полно. Главное, чем он занимался — контролировал строительство загородного дома", — уверяют инсайдеры газеты.

Что же касается Бойко, то поговаривали, что Рамуна Ходоркайте простила мужу измену, но в декабре 2022 года супруги все-таки подали на развод. При этом и Бойко, и Порошина отрицают связь. Говорят, что на самом деле отцом пятого ребенка Марии является влиятельный бизнесмен из Европы, а слухи о романе с Ярославом нужны были Марии, чтобы никто и никогда не узнал имя ее настоящего возлюбленного.