Стадо косуль застряло на замерзшем озере в Новосибирской области

МЧС по Новосибирской области предупреждает - выходить на лед водоемов еще опасно. Вот только новостные сводки не читают местные косули. Целое стадо, голов триста, во время миграции с территории Алтайского края вышло на лед озера в Карасукском районе области. Но передвигаться по скользкой поверхности, когда сверху льда еще и вода, а у тебя копыта, оказалось задачей невыполнимой.

Двум рыбакам о застывших на озере животных рассказали проезжающие мимо железнодорожники. Пути идут вдоль берега, и с восходом попавших в смертельную ловушку косулей было хорошо видно.

Двое рыбаков оказались ребятами опытными и, что самое главное, с большим добрым сердцем. Из веревок сделали петли, которыми решили вязать косулям ноги. Потому что животные в панике, многие уже без сил, и они, конечно, не понимают, что люди пришли их спасать.

Косули - это те же олени, только маленькие. Вес взрослой особи может достигать пятидесяти килограммов. Спаривание у косулей проходит осенью. Детёнышей они вынашивают 9 месяцев. Очевидно, что в ледяной ловушке оказались и беременные особи.

У взрослых сил побольше. И они до последнего боролись за жизнь и с ледяной ловушкой, и со спасающими их людьми. Кусали их и лягали копытами. А вот у малышей сил хватало не на много. И они только жалобно попискивали, увидев неожиданное спасение.

Местное Минприроды совместно с МЧС снарядили экстренную спасательную операцию, чтобы попытаться спасти максимум косулей. Собрать их на льду и перевезти их через озеро, чтобы те смогли дальше продолжить свой путь в поисках пропитания.

"Для спасения использовали судно на воздушной подушке, что позволило безопасно перемещаться по тонкому льду и доставлять помощь точно к месту. К работе были привлечены неравнодушные местные жители и опытные охотники, чьи знания и навыки оказались незаменимы", - сообщила Анастасия Ларесс, начальник информационно-аналитического отдела - руководитель пресс-центра Минприроды Новосибирской области.

Кто-то может сказать, что слишком жестко действовали рыбаки, связывая ноги испуганным животным. Но стоит понимать - в противном случае все они были бы обречены на неминуемую гибель.

Попав на землю, одни убегали сразу, даже спасибо не сказав. Другим проходилось подолгу лежать в траве, чтобы отдышаться и набраться сил. От рассвета до заката двое друзей Илья и Евгений вместо рыбалки занимались делом, от которого потом несколько дней лежали, не способные пошевелить ни рукой, ни ногой. Но зато на душе и на сердце были светло и легко.