Украинские банды превратили Варшаву в гетто

Украинские группы в Telegram наводнены видеозаписями эксцессов в Свентокшиском парке. Драки, пьянство до потери сознания, размахивание пистолетами: центр Варшавы превратился в криминальное гетто из-за банд молодых украинских мигрантов, пишет польская Gazeta Wyborcza.

Полицейские признают, что это худшее место в польской столице. Здесь подростки смешиваются с бездомными, рядом соединяются линии метро - это идеальное место для пересадки, что нравится людям, ищущим приключений.

Только в этом году полицию вызывали разнимать массовые драки 946 раз. Молодые украинцы считают, что это просто весело. 15 ноября, по подсчетам стражей порядка, в драке участвовали примерно 50 человек, многие из которых были с холодным оружием. Польские полицейские рассказывают, что украинские мафиози устанавливают жесткие порядки в Варшаве и кичатся перед поляками роскошным образом жизни.