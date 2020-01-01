Лиза Арзамасова выступила с заявлением после расставания с Ильей Авербухом: "И зачем всё…"

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

После рождения наследников Арзамасова не стала делать паузу в карьере. Лиза успевает уделять время и семье, и карьере. Она снимается в кино и выходит на театральную сцену, а на днях артистка представила спектакль "Ночь её откровений".

На гастроли Арзамасова отправилась без мужа и детей. Пока Илья Авербух присматривал за Левой и Лией, Лиза блистала на сценах Санкт-Петербурга, Самары и Тольятти. А уже 4 декабря актриса снова оставит родных — у нее запланированы выступления в Петербурге, Краснодаре и Пятигорске.

Арзамасова очень тоскует по мужу, детям и своей маме. Накануне актриса оставила на своей странице в соцсети очень трогательное послание. "И только когда сама становишься мамой, по-настоящему начинаешь понимать нежность и трепетность бытия, и зачем всё …" — написала она.