Украинских пограничников предупредили о запрете на выпуск Ермака за рубеж

Уволенного главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака запрещено выпускать за границу. Соответствующее уведомление разослали сотрудникам пограничных пунктов Украины.

О письме с запретом, направленном украинским пограничникам, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов. Ранее сообщалось, что соратник Зеленского Ермак ушел в отставку с драмой и скандалом.

Как пишет издание "Страна", Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями после просьбы написать заявление об отставке. Он дал понять, что сильно обижен, и пообещал уйти на фронт. Стало известно, что у высокопоставленных чиновников из числа противников Ермака был отдельный "революционный чат", в котором они планировали отставку главы офиса Зеленского.