"Что они такого сделали?" Сергей Соседов разнес звезд российского шоу-бизнеса

Сергей Соседов нещадно критикует российских знаменитостей. На едкие замечания журналиста уже пожаловались певица Слава, Анна Семенович, Люся Чеботина и Анна Asti. Историк музыки считает, что у этих артисток нет достойных композиций и выдающихся вокальных данных. Сергей советует им попробовать свои силы в чем-то другом.

Более того, внезапно в антирейтинг Соседова попал и певец Юрий Лоза. Музыкальный критик считает, что артист к старости растратил свой талант. Мол, после хита "Плот", он не смог создать ни одной успешной композиции.

Многие с оценкой Сергея не согласны. Знаменитости готовы спорить с критиком до хрипоты и доказывать, что он не прав. Сам же Соседов заявил, что он строг в отношении знаменитостей потому, что хоть кто-то должен говорить им правду, спустить с небес на землю.

"Они почему-то все считают, что мы им все должны. А что, собственно, они такого особенного сделали в искусстве? Ничего особенного не сделали. Да, они когда-то имели успех. Но сказать, что это был какой-то дикий успех, я не могу. И все когда-то заканчивается. И успех, и слава, и карьера заканчивается", — сказал Соседов.

Критик уверяет, что он ни к кому не придирается, ко всем относится одинаково. А когда его зовут в жюри различных конкурсов, то Сергей оценивает не личности, а конкретные выступления, — именно в этом Соседов и видит свою задачу как члена жюри.

"Я просто делаю свою работу. Делаю так, как я ее понимаю. А что будет дальше, меня не волнует. Я не умею быть другим. Если я член жюри, я должен жюрить. Жюри должно проставить артистов по местам, составить рейтинг. А если член жюри ставит всем одинаковые оценки, он не выполнил свою работу", — заключил музыкальный критик.