Эстония попросила Украину не охотиться за танкерами на Балтике

Украину предостерегли от нанесения ударов по судам в Балтийском море. Речь идет о танкерах, которые связывают в так называемым "теневым флотом" России. С заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам эстонского министра, Киеву разумнее было бы воздержаться от подобных действий. Так как это может привести к эскалации ситуации в Балтийском море. В то же время, в эстонском парламенте отметили: если Украина и нанесет подобные удары, то реакция Европы сведется лишь к выражению глубокой обеспокоенности.

Британские СМИ ранее сообщили со ссылкой на украинские спецслужбы, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера у побережья Турции. В российском МИД накануне сообщили, что на борту обоих судов находились мирные россияне, передает РИА Новости.