СБ: Запад пытается навязать миру выгодные ему правила кибербезопасности

Западные страны стремятся навязать миру выгодные лишь им правила в сфере международной информационной безопасности. Они добиваются закрепления в международных отношениях "права сильного", стремятся подвести любые свои действия под правовое обоснование, заявил замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

Как отметил Храмов в интервью "Коммерсанту", ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает все большую озабоченность. В мире налицо четкий позиционный раскол. Российская сторона, в свою очередь, считает важным выработку мировым сообществом эффективных правовых механизмов по предотвращению конфликтов.

В России подчеркнули, что готовы к работе со всеми странами, нацеленными на формирование безопасного информационного пространства. Москва поддерживает формирование двусторонних механизмов взаимодействия по вопросам обеспечения информационной безопасности.