Российские силы ПВО сбили 45 украинских БПЛА в ночь на 2 декабря

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали в ночь на вторник, 2 декабря, 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 14 дронов ликвидировано над территорией Брянской области, восемь – над Краснодарским краем, шесть – над Крымом, пять – над территорией Волгоградской области, четыре – над Чеченской Республикой, три — над акваторией Черного моря, два – над территорией Ростовской области.

Кроме того, по одному БПЛА сбито над Орловской, Липецкой и Тверской областями.

Тем временем губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что из-за атаки украинских дронов произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе. Пострадавших нет, ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации последствий.

Из соображений безопасности семь аэропортов России временно приостанавливали работу. Однако, как рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, к утру 2 декабря воздушные гавани Владикавказа, Грозного, Нальчика, Магаса, Краснодара, Тамбова и Махачкалы возобновили прием и отправку самолетов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что "атаки украинских дронов на объекты критической инфраструктуры — это практика, которая продолжается". Нападение БПЛА на Каспийский трубопроводный консорциум и на нефтяные танкеры у побережья Турции политик назвал возмутительными, отметив, что это посягательство на суверенитет других государств.