Путин поблагодарил войска за результаты работы в Красноармейске

Владимир Путин посетил один из ключевых пунктов управления Объединённой группировки войск. Верховному главнокомандующему доложили об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. А также о наступлении наших подразделений на других участках спецоперации.

На пункте управления Объединенной группировки войск - обстоятельное обсуждение ситуации в зоне специальной военной операции.

"В целом мы наблюдаем, что войска Объединенной группировки наращивают давление по всей линии фронта. В последние дни установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе и той, которая еще находится код контролем противника", - отметил Путин.

Командующий группировкой "Центр" докладывает, что продолжается уничтожение формирований противника в Димитрове. Полностью освобождена его южная часть. Все попытки противника выйти из окружения или деблокировать остатки группировки ВСУ извне наши бойцы пресекают.

"Хочу вас поблагодарить за результаты работы по Красноармейску. И вас, и весь командный состав группировки. И, конечно, бойцов, ребят наших, которые выполняют эти боевые задачи. Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно. Это обеспечит нам поступательное решение всех основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале СВО. Благодарю вас", - отметил Путин.

Командующий группировкой "Восток" доложил о том, как идет освобождение территорий Запорожской и Днепропетровской областей.

"Сегодня 37 отдельная бригада 36 армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье. За последнюю неделю также освобождены Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области, а также Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Всего с 1 ноября под контроль группировки перешло более 360 квадратных километров территории данных регионов. В Днепропетровской области освобождено семь населенных пунктов и в Запорожской области – 12", - сообщил Андрей Иванаев.

Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области. Сейчас подразделения 5-й армии ведут уличные бои в северо-восточной части города.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов докладывает об освобождении Волчанска в Харьковской области. Активные наступательные действия ведутся на всех направлениях.

Южная группировка войск развивает наступление в северо-восточных и южных районах Северска. На Краматорско-Дружковском направлении занята треть зданий в Константиновке. Кроме того, по плану Генштаба, продолжается нанесение ответных массированных ударов по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование.

"Уважаемые товарищи, ВС РФ уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач СВО. Прошу передать слова благодарности всему личному составу группировок, командному составу за эту тяжелую, но очень важную для нашей страны работу. Благодарю вас. Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом СВО", - сказал Путин.

Особое внимание Владимир Путин попросил уделить снабжению войск в зимний период. Военнослужащие, безусловно, должны быть обеспечены всем необходимым.