Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры отваги и профессионализма российских бойцов в зоне СВО. Гвардии сержант Михаил Красильников в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированное орудие противника и передал координаты артиллеристам. Точным ударом вражеская цель была уничтожена, путь для продвижения наших штурмовых групп расчищен.

Гвардии сержант Александр Окулов с подчинёнными, восстанавливая повреждённую военную технику, засёк приближение двух беспилотников ВСУ и отдал приказ занять оборону. Дроны неприятеля были ликвидированы. Экипаж Окулова успешно завершил ремонтные работы и вернулся в тыловой район