Госдума обсудит приостановление денежных операций диверсантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 2 декабря на пленарном заседании во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в ряд федеральных законов, передает ТАСС.

В частности, могут быть приостановлены операции по банковским счетам и вкладам и другие операции с денежными средствами лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к диверсионной деятельности. В настоящее время такие меры применяются к экстремистам, террористам.

Как отметил спикер нижней палаты парламента, вопросы суверенитета и безопасности России являются для Госдумы приоритетными, так как "страну надо защищать".

Кроме того, лиц, в отношении которых принято решение о заморозке денежных средств, предлагается предварительно об исполнении решения не уведомлять.